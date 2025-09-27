Signifikant unterlegen zeigte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal im Spiel gegen den BSC 99 Laucha vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Christopher Schumann (BSC 99 Laucha) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Laucha noch einen drauf: In Minute 53 wurde das zweite Tor durch Bastian Hahnemann erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte noch dreimal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Simon Andreas Riesen (Laucha) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 gingen die Lauchaer als Sieger vom Platz. Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Omnitz, Gaensewich (60. Dittmann), Säcker, Paper (46. Siebenhüner), Lenzewski (70. Hagene), Steyer, Töpfer (60. Goldberg), Leich, Ditscher, Franke

BSC 99 Laucha: Fahnert – Porse, Riesen, Hahnemann (76. Schmidt), Schneller, Handt, Saal, Schumann, Krentz, Starch (59. Schmidt), Keidel

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85