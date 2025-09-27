Eine herbe Schlappe erlitt der TSV Kickers 66 Gonnatal an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den BSC 99 Laucha. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 85 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Christopher Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Laucha noch einen drauf: In Minute 53 wurde ein weiteres Tor durch Bastian Hahnemann erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal musste noch dreimal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Simon Andreas Riesen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (89.). Damit war der Sieg der Lauchaer gesichert. Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Ditscher, Lenzewski (70. Hagene), Leich, Steyer, Säcker, Gaensewich (60. Dittmann), Paper (46. Siebenhüner), Omnitz, Franke, Töpfer (60. Goldberg)

BSC 99 Laucha: Fahnert – Krentz, Saal, Handt, Starch (59. Schmidt), Hahnemann (76. Schmidt), Porse, Schneller, Riesen, Schumann, Keidel

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85