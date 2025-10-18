Fußball-Landesklasse 6: Der Heimbonus half dem TSV Kickers 66 Gonnatal am Samstag nicht, als er sich vor 140 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den SV Kelbra verabschieden musste.

Allstedt/MTU. Das Match zwischen Gonnatal und Kelbra ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Kundlatsch am Ende der ersten Halbzeit, als Artur Khudyi für Kelbra traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit setzte Kelbra noch einen drauf: In Minute 63 wurde das zweite Tor durch Illia Nosov erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Minute 63: TSV Kickers 66 Gonnatal mit 0:2 im Rückstand

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte einmal Gelb.

In Minute 72 fiel das letzte Tor der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Florian Steinberg, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (72.). In Spielminute 85 handelte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Kelbra

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Omnitz, Stüber, Steyer, Säcker, Siebenhüner, Ditscher, (80. Hagene), Goldberg, Froeschen (60. Franke), Leich

SV Kelbra: Mykhailov – Okapal (83. Angermann), Gurniak (83. Seliushkov), Khudyi, Steinberg, Nosov (86. Hegenbart), Rybak, Shpikula, Tagishi, Eis, Matschulat (87. Neumann)

Tore: 0:1 Artur Khudyi (43.), 0:2 Illia Nosov (63.), 0:3 Florian Steinberg (72.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Thomas Nolte, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 140