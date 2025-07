Fußball-Landesklasse 6: Der Heimbonus half dem FC RSK Freyburg am Samstag nicht, als er sich vor 160 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den SV Braunsbedra geschlagen geben musste.

Freyburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Ronny Sieber. Der Trainer von Freyburg musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Braunsbedra beobachten.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann schoss Julinho Monteiro Bacai das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 10

FC RSK Freyburg hinkt 0:2 hinterher – Minute 90+1

Am Ende des Duells sollte es dem SV Braunsbedra noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Monteiro Bacai den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (90.+1). Damit war der Triumph der Braunsbedraner gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Braunsbedra

FC RSK Freyburg: Bagdohn – Hüttig (87. Kutzner), S. Alalo, Kaiser, K. Alalo (50. Keller), Lehwald (75. Gottschalk), Mänicke (89. Bartel), Dos Prazeres Pires, Schirner, Weise, Schulz

SV Braunsbedra: Ochse – Camara, Monteiro Bacai, Sidi Sambu, Voigt, Schulze (56. Dubelzek), Odufuye, Pereira Nunes, Richter, Werner

Tore: 0:1 Julinho Monteiro Bacai (69.), 0:2 Julinho Monteiro Bacai (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 160