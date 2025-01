Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Spergau und FC RSK Freyburg am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Leuna/MTU. Auf dem Sportplatz Sumpfwald Spergau haben 100 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen der SG Spergau und dem FC RSK Freyburg verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Marcel Theumer (Halle) verteilte während des Spiels etliche Karten. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 15

SG Spergau und FC RSK Freyburg im Gleichstand – 0:0

Die Leunaer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – FC RSK Freyburg

SG Spergau: T. Bernhardt – Machner, Ionasanu, Böttger, M. Jauck, E. Jauck (26. Horvath), Hoffmann, Immig, Hammerschmidt, C. Bernhardt, Lorber

FC RSK Freyburg: Bagdohn – Weise, Alalo, Hüttig, Schirner, Alalo (76. Lehwald), Mänicke (64. Kirchhoff), Kaiser, Dos Prazeres Pires, Schulz, Krumbholz

; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Maximilian-Paul Bethge; Zuschauer: 100