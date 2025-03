Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Braunsbedra und SV Kelbra am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Braunsbedra/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Braunsbedra und SV Kelbra mit einem torlosen 0:0 (0:0). 125 Zuschauer waren im Stadion des Friedens live dabei. Schiri Andreas Kurth (Sangerhausen) sah sich gezwungen, im Spiel zahlreiche Verwarnungen auszusprechen. Alles in allem zwei Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 19

SV Braunsbedra gleichauf mit SV Kelbra – 0:0

Der SV Braunsbedra rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Kelbra

SV Braunsbedra: Ebert – Schulze (20. De Pinho Gomes), M. S. Sambu, Werner (49. Dubelzek), Voigt, Pereira Nunes, Sothen, Sidi Sambu, Richter, Monteiro Bacai, Kpohomouh

SV Kelbra: Mykhailov – Conde (86. Tagishi), Khudyi, Shpikula, Gurniak, Matschulat, Rybak, Barthel, Sakihama, Okapal, Nosov

; Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 125