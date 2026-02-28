Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der Zörbiger FC gegenüber dem FC Eintracht Köthen machtlos und wurde 2:5 (2:3) besiegt.

Zörbiger FC verliert auf dem heimischen Platz mit 2:5 gegen FC Eintracht Köthen

Zörbig/MTU. Der Zörbiger FC und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (2:3).

Michl Winter (FC Eintracht Köthen) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Köther legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jair Waylen Perry der Torschütze (24.).

Zörbiger FC sieht sich 0:2 im Rückstand – 24. Minute

Tor Nummer drei schoss Pascal Hempel für Zörbig (30.). Die Partie blieb spannend. Oliver Kleewein (Zörbig) und Erony Pinto Correia (Köthen) trafen in Minute 35 und 45. Alhassana Diawara traf für Köthen (80). Spielstand 4:2 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Adrian Wojciech Mendel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:5 zu festigen (90.+8).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Eintracht Köthen

Zörbiger FC: Koller – Gansen, Schmidt, Kleewein (67. Schönburg), Hempel, Teichert, Oertel, Behr, Nentwig (46. Lindemann), Brenner, Schindler

FC Eintracht Köthen: Friese – Pinto Correia (53. Ishchenko), Amadou Narey, Perry (45. Mendel), Sawaneh (77. Abou), Winter (74. Diawara), Bartosiak, Kallenbach, Becker, Dzwonik, Arolu

Tore: 0:1 Michl Winter (13.), 0:2 Jair Waylen Perry (24.), 1:2 Pascal Hempel (30.), 2:2 Oliver Kleewein (35.), 2:3 Erony Pinto Correia (45.), 2:4 Alhassana Diawara (80.), 2:5 Adrian Wojciech Mendel (90.+8); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 114