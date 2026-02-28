Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem Zörbiger FC am Samstag nicht, als er sich vor 114 Fans mit 2:5 (2:3) gegen den FC Eintracht Köthen geschlagen geben musste.

Zörbiger FC unterliegt auf dem heimischen Platz mit 2:5 gegen FC Eintracht Köthen

Zörbig/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der Zörbiger FC und der FC Eintracht Köthen am Samstag 2:5 (2:3) getrennt.

Michl Winter traf für den FC Eintracht Köthen in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Jair Waylen Perry den Ball ins Netz (24.).

Zörbiger FC liegt 0:2 im Rückstand – Minute 24

Tor Nummer drei schoss Pascal Hempel für Zörbig (30.). Es blieb spannend. Oliver Kleewein (Zörbig) und Erony Pinto Correia (Köthen) trafen in Minute 35 und 45. Alhassana Diawara traf für Köthen (80). Spielstand 4:2 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Adrian Wojciech Mendel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:5 auszubauen (90.+8).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Eintracht Köthen

Zörbiger FC: Koller – Nentwig (46. Lindemann), Schmidt, Gansen, Teichert, Brenner, Oertel, Schindler, Hempel, Behr, Kleewein (67. Schönburg)

FC Eintracht Köthen: Friese – Sawaneh (77. Abou), Perry (45. Mendel), Dzwonik, Arolu, Amadou Narey, Pinto Correia (53. Ishchenko), Bartosiak, Becker, Kallenbach, Winter (74. Diawara)

Tore: 0:1 Michl Winter (13.), 0:2 Jair Waylen Perry (24.), 1:2 Pascal Hempel (30.), 2:2 Oliver Kleewein (35.), 2:3 Erony Pinto Correia (45.), 2:4 Alhassana Diawara (80.), 2:5 Adrian Wojciech Mendel (90.+8); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 114