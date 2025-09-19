Der Zörbiger FC sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den 1. SV Sennewitz.

Zörbig/MTU. In einer überraschenden Wende hat der Zörbiger FC nach einem deutlichen Rückstand den 1. SV Sennewitz mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Lucas Seidewitz für Sennewitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Zörbiger revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Torsten Schmidt erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

1:1 Ausgleich im Spiel Zörbiger FC gegen 1. SV Sennewitz – 62. Minute

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Colin Seliger (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zörbiger Elf erzielen (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Hempel, Seliger, Lindemann (46. Teichert), Oertel, Kleewein (75. Schönburg), Deidok, Schindler (84. Janders), Gansen, Matthias, Schmidt

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Seidewitz (83. Herrmann), Angermann (80. Schmidt), Dittrich, Dieske, Aleithe (51. Harm), Bukenya, Kasten, Görlitz, Boettcher, Gerlach

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170