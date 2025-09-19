Der Zörbiger FC errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den 1. SV Sennewitz.

Zörbig/MTU. Im Spiel zwischen Zörbig und Sennewitz am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Zörbig.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Lucas Seidewitz für Sennewitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Petersberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Torsten Schmidt der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Zörbiger FC Kopf an Kopf mit 1. SV Sennewitz – 1:1 in Minute 62

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Colin Seliger (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zörbiger Mannschaft erzielen (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Gansen, Hempel, Deidok, Seliger, Schindler (84. Janders), Oertel, Matthias, Kleewein (75. Schönburg), Schmidt, Lindemann (46. Teichert)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Gerlach, Bukenya, Kasten, Dittrich, Görlitz, Boettcher, Seidewitz (83. Herrmann), Dieske, Angermann (80. Schmidt), Aleithe (51. Harm)

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170