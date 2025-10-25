Dem Zörbiger FC glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Höhnstedt mit 3:1 (3:0) zu besiegen. 79 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zörbig/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 79 Besuchern der Sportanlage geboten. Die Zörbiger waren den Gästen aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän überlegen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Marcel Wolf (Sangherhausen) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Colin Seliger (Zörbiger FC) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zörbiger legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Tom Matthias der Torschütze.

Zörbiger FC führt mit 2:0 – 35. Minute

Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Vincent Matz den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Höhnstedt erlangte (51.). Die Zörbiger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Moreno Silva, Hempel, Schmidt (73. Deidok), Matthias, Teichert, Nentwig (46. Lindemann), Brenner, Seliger, Oertel, Gansen (66. Kleewein)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Raase, Matz, Matz, Balashov, Göring, Schauer, Mergner (70. Aschenbach), Ruckhardt, Dressel, Rickert

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79