Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der 1. FSV Nienburg ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:2).

Oliver Kleewein (Zörbiger FC) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Eric Schmilorz (12.) erzielt wurde.

Zörbiger FC Kopf an Kopf mit 1. FSV Nienburg – 1:1 in Minute 12

Spielstand 1:1. Das Nienburger Team legte nochmal nach und errang die Führung. Andreas Knop schoss und traf in Spielminute 19. So einfach ließen sich die Zörbiger jedoch nicht unterkriegen. Kleewein versenkte den Ball in der 29. Spielminute, gefolgt von Pascal Hempel und Philipp Lorenz (64., 77.). Es wollte den Zörbigern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Dusan Dobrin traf in der 80. Minute. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 18

Nur vier Spielminuten später konnte Colin Seliger (Zörbig) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 5:3 verließen die Zörbiger den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. FSV Nienburg

Zörbiger FC: Bellstedt – Matthias, Schmidt, Deidok, Seliger (86. Geßner), Lorenz (83. Schönburg), Oertel, Moreno Silva (72. Janders), Hempel, Kleewein (64. Lindemann), Teichert (47. Schindler)

1. FSV Nienburg: Masurek – Günther, Hausdorf, Schmilorz (54. Dobrin), Lietz (77. Totzke), Knop, Dauch (26. Kümmel), Neumeister (81. Knöfler), Hensel (69. Schmidt), Finze, Zenker

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (11.), 1:1 Eric Schmilorz (12.), 1:2 Andreas Knop (19.), 2:2 Oliver Kleewein (29.), 3:2 Pascal Hempel (64.), 4:2 Philipp Lorenz (77.), 4:3 Dusan Dobrin (80.), 5:3 Colin Seliger (84.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Aaron Gaebler, Justus Kott; Zuschauer: 90