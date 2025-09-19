Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den 1. SV Sennewitz fuhr der Zörbiger FC am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Zörbig/MTU. Zörbig – Sennewitz: Nachdem der Zörbiger FC an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Lucas Seidewitz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Zörbiger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Torsten Schmidt den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

1:1 im Duell zwischen Zörbiger FC und 1. SV Sennewitz – 62. Minute

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Colin Seliger (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zörbiger Mannschaft erzielen (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Die Zörbiger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Hempel, Deidok, Oertel, Kleewein (75. Schönburg), Schmidt, Gansen, Schindler (84. Janders), Seliger, Matthias, Lindemann (46. Teichert)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Bukenya, Gerlach, Dittrich, Kasten, Aleithe (51. Harm), Görlitz, Seidewitz (83. Herrmann), Angermann (80. Schmidt), Boettcher, Dieske

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170