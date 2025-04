Zörbig/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Zörbiger FC und der 1. FSV Nienburg am Samstag 5:3 (2:2) getrennt.

Oliver Kleewein traf für den Zörbiger FC in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Eric Schmilorz den Ball ins Netz (12.).

Zörbiger FC und 1. FSV Nienburg – 1:1 in Minute 12

Es stand Unentschieden. Der 1.FSV Nienburg konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Andreas Knop versenkte den Ball in Minute 19. Die Zörbiger blieben ihnen auf den Fersen. Kleewein schoss und traf in der 29. Minute, gefolgt von Pascal Hempel und Philipp Lorenz (64., 77.). Die Nienburger nahmen aber nochmal Anlauf. Dusan Dobrin traf in der 80. Minute. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 18

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Colin Seliger den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (84.). Damit war der Sieg der Zörbiger entschieden. In Spielminute 92 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. FSV Nienburg

Zörbiger FC: Bellstedt – Oertel, Hempel, Seliger (86. Geßner), Lorenz (83. Schönburg), Teichert (47. Schindler), Matthias, Deidok, Kleewein (64. Lindemann), Schmidt, Moreno Silva (72. Janders)

1. FSV Nienburg: Masurek – Knop, Günther, Hensel (69. Schmidt), Neumeister (81. Knöfler), Lietz (77. Totzke), Schmilorz (54. Dobrin), Zenker, Finze, Hausdorf, Dauch (26. Kümmel)

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (11.), 1:1 Eric Schmilorz (12.), 1:2 Andreas Knop (19.), 2:2 Oliver Kleewein (29.), 3:2 Pascal Hempel (64.), 4:2 Philipp Lorenz (77.), 4:3 Dusan Dobrin (80.), 5:3 Colin Seliger (84.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Aaron Gaebler, Justus Kott; Zuschauer: 90