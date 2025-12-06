Mit einer Niederlage für die Turbine Halle II endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:1 (0:0).

Turbine Halle II verliert knapp gegen 1. SV Sennewitz mit 0:1

Halle/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der Turbine Halle II und 1. SV Sennewitz. 41 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Richart Alfred Herrmann die Gäste in Führung (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Die Turbine Halle II rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – 1. SV Sennewitz

Turbine Halle II: Umlauft – Everding, Kuske, Anders, Müller, Kochmann, Braunschweig, Zahn (83. Makosch), Wehse (57. Dannemann), Titonis, Brülls (77. Hayatou)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Von Cieminski, Gerlach, Herrmann (63. Lorenz), Görlitz, Bartschek (63. Schmidt), Bukenya, Horn, Angermann, Seidewitz (81. Boettcher), Berner (63. Mähnert)

Tore: 0:1 Richart Alfred Herrmann (51.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Frank Sanetra; Zuschauer: 41