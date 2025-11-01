Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half der Turbine Halle II am Samstag nicht, als sie sich vor 32 Zuschauern mit 3:5 (1:2) gegen den SV Romonta 90 Stedten geschlagen geben musste.

Turbine Halle II verliert auf dem heimischen Platz mit 3:5 gegen SV Romonta 90 Stedten

Halle/MTU. Am Samstag haben sich die Turbine Halle II und der SV Romonta 90 Stedten ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (1:2).

Niclas Noah Kochmann traf für den Turbine Halle II in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Böttger den Ball ins Netz (27.).

Minute 27 Turbine Halle II auf Augenhöhe mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Lindau verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 58., 72., 82.). Halle legte nochmal vor. Moritz Teichler schoss und traf in der 87. Spielminute. Spielstand 5:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Schon eine Spielminute darauf konnte Jan-Marek Leinhoß (Halle) den Ball über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Romonta 90 Stedten

Turbine Halle II: Bergien – Kuske, Leinhoß, Büchner (64. Teichler), Günther (64. Anders), Everding, Wehse (64. Müller), Krziwanie (73. Zahn), Kochmann, Titonis (73. Brülls), Nultsch

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Nachtwein, Böttger, Schrötter (46. Thomas), Grünhage, Lindau, Siedler, Bielig, Schreiber, Berger (66. Berger), Höher

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Philipp Böttger (27.), 1:2 Victor Lindau (45.), 1:3 Philipp Böttger (58.), 1:4 Maximilian Thomas (72.), 1:5 Philipp Böttger (82.), 2:5 Moritz Teichler (87.), 3:5 Jan-Marek Leinhoß (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 32