Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half der Turbine Halle II am Samstag nicht, als sie sich vor 42 Zuschauern mit 1:4 (0:1) gegen den SV Eintra. Lüttchendorf geschlagen geben musste.

Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Matthias Wirth. Der Trainer von Halle musste sein Team bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Lüttchendorf beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Silvio Schaller (Naumburg) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Hallenser (3., 8.). Das Team aus Halle musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Stefan Horlbog traf für den SV Eintra. Lüttchendorf in Spielminute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Eintra. Lüttchendorf steckte jetzt einmal Gelb ein (44.). Das zweite Tor konnten die Mansfelder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Alexander Gründler den Ball ins Netz.

Turbine Halle II liegt 0:2 zurück – 57. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Sebastian Kolle konnte in Minute 62 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle II. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Kolle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (81.). Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Eintra. Lüttchendorf

Turbine Halle II: Bergien – Krziwanie (81. Makosch), Heldt (46. Günther), Titonis, Kuske, Kasparek (5. Anders), Everding, Hayatou, Nultsch (77. Brülls), Zahn, Braunschweig

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Kolle, Horlbog, Kalalib Alshabi, Schulze, Obeid (46. Gerlach), Gründler (62. Bölke), Petraj, Siebenhühner, Schlegel, Siebald

Tore: 0:1 Stefan Horlbog (14.), 0:2 Alexander Gründler (57.), 0:3 Sebastian Kolle (62.), 1:3 Axel Everding (74.), 1:4 Sebastian Kolle (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Sebastian Proft, Felix Köhler; Zuschauer: 42