Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Samstag war die Turbine Halle II gegenüber dem SSV 90 Landsberg machtlos und wurde mit 2:4 (1:3) vom Platz gefegt.

Turbine Halle II unterliegt auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen SSV 90 Landsberg

Halle/MTU. Die Turbine Halle II und der SSV 90 Landsberg haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:3).

Niclas Noah Kochmann traf für den Turbine Halle II in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Lucas Schlesier (26.) erzielt wurde.

1:1 für Turbine Halle II und SSV 90 Landsberg – 26. Minute

Tor Nummer drei schoss Robert Voß für Landsberg (31.). Es blieb spannend. Lucas Schlesier (Landsberg) traf in Minute 45. Moritz Teichler traf für Halle (53). Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Das Spiel endete bitter für die Hallenser. In Minute 77 lenkte Julius Lantzsch den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. In Spielminute 78 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SSV 90 Landsberg

Turbine Halle II: Bergien – Leinhoß, Teichler, Kochmann, Brülls (46. Kallen), Everding, Kuske, Müller (75. Thermann), Lantzsch, Makosch, Titonis (77. Fallouti)

SSV 90 Landsberg: Dimke – Köhler, Schlesier (78. George), Knorr, Weber, Voß, Wichmann, Rappe (87. Balthasar), Stephan, Reuschel (78. Schubert), Scheller (63. Thiel)

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Lucas Schlesier (26.), 1:2 Robert Voß (31.), 1:3 Lucas Schlesier (45.), 2:3 Moritz Teichler (53.), 2:4 Julius Lantzsch (77.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Jürgen Müller; Zuschauer: 60