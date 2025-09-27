Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war die Turbine Halle II gegenüber dem SV Eintra. Lüttchendorf machtlos und wurde mit 1:4 (0:1) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Matthias Wirth. Der Trainer von Halle musste sein Team bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Lüttchendorf beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Silvio Schaller (Naumburg) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Hallenser (3., 8.). Das Team aus Halle musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Stefan Horlbog (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SV Eintra. Lüttchendorf musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (44.). In der zweiten Halbzeit setzte Lüttchendorf noch einen drauf: In Minute 57 wurde das zweite Tor durch Alexander Gründler erzielt.

Turbine Halle II liegt 0:2 zurück – Minute 57

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Sebastian Kolle konnte in Minute 62 einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle II. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Kolle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu festigen (81.). Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Eintra. Lüttchendorf

Turbine Halle II: Bergien – Heldt (46. Günther), Kuske, Kasparek (5. Anders), Krziwanie (81. Makosch), Everding, Zahn, Nultsch (77. Brülls), Hayatou, Titonis, Braunschweig

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Petraj, Schulze, Siebald, Obeid (46. Gerlach), Horlbog, Gründler (62. Bölke), Kalalib Alshabi, Schlegel, Kolle

Tore: 0:1 Stefan Horlbog (14.), 0:2 Alexander Gründler (57.), 0:3 Sebastian Kolle (62.), 1:3 Axel Everding (74.), 1:4 Sebastian Kolle (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Sebastian Proft, Felix Köhler; Zuschauer: 42