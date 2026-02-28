Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 6:2 (4:1) ging die Turbine Halle II von Trainer Matthias Wirth aus dem Spiel mit der SG Reußen vom Platz.

Halle/MTU. Die Turbine Halle II und die SG Reußen haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 6:2 (4:1).

Nach lediglich 17 Minuten schoss Spieler Nummer 4 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen steckte einmal Gelb ein (22.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Diego Canabate Kasparek (29.) erzielt wurde.

1:1 für Turbine Halle II und SG Reußen – 29. Minute

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team ging in die Vollen und erkämpfte sich die Führung. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 15 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (87.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Landsberger aber nicht mehr ausgleichen. Die Hallenser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Kochmann, Hayatou (73. Teichler), Kuske, Titonis, Zahn, Kasparek (69. Bertram), Braunschweig (69. Dannemann), Brülls (59. Büchner), Kahle, Nultsch (59. Kallen)

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84