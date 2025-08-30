Der Turbine Halle II glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 58 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Die 58 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Dölau mit 2:0 (2:0) souverän.

Diego Canabate Kasparek traf für den Turbine Halle II in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Turbine Halle II führt in Minute 24 mit 2:0

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Waldemar Ermolaev den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (24.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Turbine Halle II hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Kochmann (70. Thermann), Otremba, Kuske, Ermolaev, Schulze, Heldt (65. Titonis), Kasparek (80. Krziwanie), Leinhoß, Everding (75. Kallen), Braunschweig (85. Zahn)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dinter, Troitzsch, Grimm, Wittmann, Ranft, Kleinert, Richter (57. Burmeister), Aschenbach (46. Pfeifer), Öder (80. Moradi)

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58