Der Turbine Halle II glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 58 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

In Minute 23 schoss Diego Canabate Kasparek das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Turbine Halle II liegt in Minute 24 2:0 vorn

Bereits eine Minute später konnte Waldemar Ermolaev (Halle) den Ball über die Linie bringen (24.). Mit 2:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Otremba, Braunschweig (85. Zahn), Ermolaev, Leinhoß, Kochmann (70. Thermann), Schulze, Kuske, Kasparek (80. Krziwanie), Heldt (65. Titonis), Everding (75. Kallen)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Wittmann, Troitzsch, Ranft, Grimm, Öder (80. Moradi), Richter (57. Burmeister), Dinter, Aschenbach (46. Pfeifer), Kleinert

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58