Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 6:2 (4:1) ging die Turbine Halle II von Trainer Matthias Wirth aus dem Duell mit der SG Reußen vom Platz.

Spieler Nummer 4 (SG Reußen) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Reußen musste einmal Gelb hinnehmen (22.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Diego Canabate Kasparek den Ball ins Netz (29.).

29. Minute Turbine Halle II und SG Reußen im Gleichstand – 1:1

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team legte sich ins Zeug und erlangte die Führung. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 15, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Turbine Halle II hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Kochmann, Kahle, Braunschweig (69. Dannemann), Kuske, Zahn, Titonis, Hayatou (73. Teichler), Nultsch (59. Kallen), Brülls (59. Büchner), Kasparek (69. Bertram)

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84