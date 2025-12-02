Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Sonntag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber dem SV Eintra. Lüttchendorf machtlos und wurde mit 2:4 (1:1) vom Platz gefegt.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Sebastian Kolle für Lüttchendorf traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Mansfelder konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (22.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Martin Fiebiger/Lüttchendorf (52.), gefolgt von Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) in Minute 62 und Marcel Merker (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 63. Spielstand 3:2 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Florian Nachtwein wurde für Malique Jüttner eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Robin Gerlach für Naso Petraj den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Naso Petraj (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 4:2 gingen die Mansfelder als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Kaschperk, Thomas (83. Schrötter), J. Berger, Bielig, Schreiber (83. J. Berger), Prenz, Jüttner (79. Nachtwein), Merker, Böttger, Lindau

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Kolle, Gerlach (73. Petraj), Kalalib Alshabi, Siebenhühner, Siebald, Obeid (46. Fiebiger), Stoye, Schulze, Schlegel, Horlbog

Tore: 0:1 Sebastian Kolle (9.), 1:1 Philipp Böttger (22.), 1:2 Martin Fiebiger (52.), 1:3 Felix Schlegel (62.), 2:3 Marcel Merker (63.), 2:4 Naso Petraj (80.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Charlott Ziehm, Tim Schirrmeister; Zuschauer: 53