Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Romonta 90 Stedten und die SG Reußen am Samstag 2:4 (1:1) getrennt.

Nils Grünhage (SV Romonta 90 Stedten) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Kevin Schicha (43.) erzielt wurde.

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jean-Pascal Flaschina/Reußen (62.), gefolgt von Dennis Schulz (SG Reußen) in Minute 67 und Tobias Höher (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 79. Spielstand 3:2 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Alexander Benze (Reußen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:2 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SG Reußen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schrötter, Prenz, Grünhage, Höher, Nachtwein, Kaschperk (65. Jüttner), J. Berger, Schreiber (62. Thomas), Merker, Bielig

SG Reußen: Harre – Besser, Förderreuther (60. Czaplicki), Benze, Drewlo, Broda, Herrmann, Schulz (70. John), Gewinner, Flaschina, Schicha

Tore: 1:0 Nils Grünhage (30.), 1:1 Kevin Schicha (43.), 1:2 Jean-Pascal Flaschina (62.), 1:3 Dennis Schulz (67.), 2:3 Tobias Höher (79.), 2:4 Alexander Benze (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Daniel Körner, Felix Köhler; Zuschauer: 44