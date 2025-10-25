Ergebnis 8. Spieltag SV Romonta 90 Stedten verliert auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen SG Reußen
Der SV Romonta 90 Stedten hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen die SG Reußen mit 2:4 (1:1).
Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Romonta 90 Stedten und die SG Reußen am Samstag 2:4 (1:1) getrennt.
Nils Grünhage (SV Romonta 90 Stedten) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Kevin Schicha (43.) erzielt wurde.
SV Romonta 90 Stedten Kopf an Kopf mit SG Reußen – 1:1 in Minute 43
In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jean-Pascal Flaschina/Reußen (62.), gefolgt von Dennis Schulz (SG Reußen) in Minute 67 und Tobias Höher (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 79. Spielstand 3:2 für die SG Reußen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 8
Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Alexander Benze (Reußen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:2 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz.
Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SG Reußen
SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schrötter, Prenz, Grünhage, Höher, Nachtwein, Kaschperk (65. Jüttner), J. Berger, Schreiber (62. Thomas), Merker, Bielig
SG Reußen: Harre – Besser, Förderreuther (60. Czaplicki), Benze, Drewlo, Broda, Herrmann, Schulz (70. John), Gewinner, Flaschina, Schicha
Tore: 1:0 Nils Grünhage (30.), 1:1 Kevin Schicha (43.), 1:2 Jean-Pascal Flaschina (62.), 1:3 Dennis Schulz (67.), 2:3 Tobias Höher (79.), 2:4 Alexander Benze (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Daniel Körner, Felix Köhler; Zuschauer: 44