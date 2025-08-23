Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber dem SSV 90 Landsberg machtlos und wurde mit 0:3 (0:0) vom Platz gefegt.

SV Romonta 90 Stedten verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SSV 90 Landsberg

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Daniel Stache. Der Trainer von Stedten musste sein Team bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Landsberg beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Robin Knobloch (Zeitz) zwei Gelbe Karten an die Mansfelder (32., 45.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (61.). Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Lucas Schlesier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

SV Romonta 90 Stedten sieht sich 0:2 im Rückstand – 88. Minute

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Benjamin Rappe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (90.+1). Damit war der Sieg der Landsberger gesichert. Der SV Romonta 90 Stedten rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SSV 90 Landsberg

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Siedler (84. Prenz), Thomas (73. Nachtwein), Jüttner (73. Schrötter), Merker, Kaschperk, Grünhage, Höher, Bielig, Lindau

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Rappe, Knorr (61. Knaut), Neumann (12. Reuschel), Berbig, Kleeblatt, Diallo (63. Schlesier), Köhler, Scheller, Stryjakowski (77. George), Voß

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (61.), 0:2 Lucas Schlesier (88.), 0:3 Benjamin Rappe (90.+1); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Falk Iser, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45