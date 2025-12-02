Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Sonntag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber dem SV Eintra. Lüttchendorf machtlos und wurde 2:4 (1:1) besiegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der SV Eintra. Lüttchendorf ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

Schon kurz nach Spielstart schoss Sebastian Kolle das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Philipp Böttger den Ball ins Netz (22.).

22. Minute SV Romonta 90 Stedten auf Augenhöhe mit SV Eintra. Lüttchendorf – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Martin Fiebiger/Lüttchendorf (52.), gefolgt von Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) in Minute 62 und Marcel Merker (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 63. Spielstand 3:2 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Florian Nachtwein kam rein für Malique Jüttner. Auf der Gastseite sprang Naso Petraj für Robin Gerlach ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Naso Petraj den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 verfestigte (80.). Damit war der Triumph der Mansfelder entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Kaschperk, Prenz, Schreiber (83. J. Berger), J. Berger, Merker, Lindau, Bielig, Thomas (83. Schrötter), Jüttner (79. Nachtwein)

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gerlach (73. Petraj), Obeid (46. Fiebiger), Horlbog, Siebald, Stoye, Schlegel, Kalalib Alshabi, Siebenhühner, Schulze, Kolle

Tore: 0:1 Sebastian Kolle (9.), 1:1 Philipp Böttger (22.), 1:2 Martin Fiebiger (52.), 1:3 Felix Schlegel (62.), 2:3 Marcel Merker (63.), 2:4 Naso Petraj (80.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Charlott Ziehm, Tim Schirrmeister; Zuschauer: 53