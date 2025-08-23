Fußball-Landesklasse 5: Am Samstag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber dem SSV 90 Landsberg machtlos und wurde mit 0:3 (0:0) vom Platz gefegt.

SV Romonta 90 Stedten unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SSV 90 Landsberg

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das Spiel zwischen Stedten und Landsberg ist mit einer deutlichen 0:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Robin Knobloch (Zeitz) zwei Gelbe Karten an die Mansfelder (32., 45.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (61.). Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 88 wurde ein weiteres Tor durch Lucas Schlesier erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

SV Romonta 90 Stedten liegt 0:2 zurück – Minute 88

Schon drei Spielminuten darauf konnte Benjamin Rappe (Landsberg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:0 verließen die Landsberger den Platz als Sieger. Der SV Romonta 90 Stedten rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SSV 90 Landsberg

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Kaschperk, Böttger, Grünhage, Lindau, Merker, Jüttner (73. Schrötter), Thomas (73. Nachtwein), Siedler (84. Prenz), Bielig

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Köhler, Scheller, Knorr (61. Knaut), Voß, Rappe, Neumann (12. Reuschel), Diallo (63. Schlesier), Kleeblatt, Stryjakowski (77. George), Berbig

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (61.), 0:2 Lucas Schlesier (88.), 0:3 Benjamin Rappe (90.+1); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Falk Iser, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45