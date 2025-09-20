Dem SV Romonta 90 Stedten gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Eintracht Köthen mit 5:3 (2:1) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Janes Marschall traf für den FC Eintracht Köthen in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Köther konterten in der 41. Minute. Diesmal war Maximilian Thomas der Torschütze.

SV Romonta 90 Stedten und FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 41

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Nils Grünhage schoss und traf in Spielminute 44 per Strafstoß. Die Köther blieben ihnen auf den Fersen. Oleksandr Ishchenko schoss und traf in der 53. Spielminute noch einmal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Franz Schrötter schoss und traf in Minute 76 ein weiteres Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Grünhage, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 zu erweitern (90.+3). Die Mansfelder haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Siedler (82. Berger), Grünhage, Bielig, Kaschperk (25. Thomas), Höher, Merker (72. Pfautsch), Prenz, Lindau, Schrötter, Nachtwein

FC Eintracht Köthen: Friese – Paquo, Winter (83. Richter), Passou Bitalounani (46. Krause), Räber Cruz (77. Fritsch), Abou, Finze, Marschall, Dzwonik, Becker, Ishchenko

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40