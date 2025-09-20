Dem SV Romonta 90 Stedten gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Eintracht Köthen mit 5:3 (2:1) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen am Samstag 5:3 (2:1) getrennt.

Janes Marschall traf für den FC Eintracht Köthen in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Doch die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Maximilian Thomas erzielt.

Dabei blieb es jedoch nicht. Stedten erspielte sich die Führung. Nils Grünhage versenkte den Ball in der 44. Spielminute per Strafstoß. Die Köther blieben ihnen auf den Fersen. Oleksandr Ishchenko versenkte den Ball in Minute 53 noch einmal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Franz Schrötter traf in Minute 76 zum zweiten Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Grünhage, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu festigen (90.+3). Der SV Romonta 90 Stedten hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Nachtwein, Kaschperk (25. Thomas), Merker (72. Pfautsch), Prenz, Schrötter, Lindau, Siedler (82. Berger), Bielig, Höher

FC Eintracht Köthen: Friese – Dzwonik, Becker, Passou Bitalounani (46. Krause), Marschall, Finze, Abou, Ishchenko, Paquo, Räber Cruz (77. Fritsch), Winter (83. Richter)

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40