Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 5:3 (2:1).

Nach gerade einmal 15 Minuten schoss Janes Marschall das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Köther konterten in der 41. Minute. Diesmal war Maximilian Thomas der Torschütze.

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Nils Grünhage versenkte den Ball in der 44. Minute per Strafstoß. So leicht ließen sich die Köther aber nicht unterkriegen. Oleksandr Ishchenko traf in der 53. Spielminute zum zweiten Mal, gefolgt von Marschall (69.). So einfach ließen sich die Mansfelder aber nicht abhängen. Franz Schrötter traf in Spielminute 76 ein weiteres Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Am Ende der Partie sollte es dem SV Romonta 90 Stedten noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Grünhage den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 ausbaute (90.+3). Damit war der Triumph der Mansfelder entschieden. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Nachtwein, Schrötter, Prenz, Merker (72. Pfautsch), Siedler (82. Berger), Lindau, Höher, Bielig, Kaschperk (25. Thomas)

FC Eintracht Köthen: Friese – Paquo, Marschall, Dzwonik, Passou Bitalounani (46. Krause), Ishchenko, Becker, Winter (83. Richter), Finze, Abou, Räber Cruz (77. Fritsch)

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40