Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 5:3 (2:1).

Nach lediglich 15 Minuten schoss Janes Marschall das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Köther konterten in der 41. Spielminute. Diesmal war Maximilian Thomas der Torschütze.

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Stedten erspielte sich die Führung. Nils Grünhage versenkte den Ball in der 44. Minute per Strafstoß. So einfach ließen sich die Köther jedoch nicht abhängen. Oleksandr Ishchenko traf in Spielminute 53 noch einmal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Franz Schrötter versenkte den Ball in der 76. Minute zum zweiten Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Grünhage, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu festigen (90.+3). Die Mansfelder sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Nachtwein, Lindau, Schrötter, Prenz, Höher, Bielig, Siedler (82. Berger), Kaschperk (25. Thomas), Merker (72. Pfautsch)

FC Eintracht Köthen: Friese – Winter (83. Richter), Finze, Abou, Räber Cruz (77. Fritsch), Passou Bitalounani (46. Krause), Dzwonik, Marschall, Paquo, Becker, Ishchenko

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40