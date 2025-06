Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 132 Besuchern des Sportparks geboten. Die Plötzkauer setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sennewitz durch.

Pascal Fechtner (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Plötzkau noch einen drauf: In Minute 76 wurde ein weiteres Tor durch Hendrik Kluge erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 25

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Sebastian Horner den Ball über die Torlinie bugsierte (84.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Plötzkauer aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – 1. SV Sennewitz

SV Plötzkau 1921: Wedding – Reiners, Drici, Horner, Hesse (82. Zimmermann), Fechtner, Sack (70. Goldbach), Gruschetzki (56. Von Lachner), Kluge, Bartel, Hoppe

1. SV Sennewitz: Görke – Friedrich, Lorenz, Kasten, Klinge, Görlitz (69. Mitzner), Bukenya, Seidewitz, Berner (46. Angermann), Von Cieminski, Schmidt

Tore: 1:0 Pascal Fechtner (37.), 2:0 Hendrik Kluge (76.), 3:0 Sebastian Horner (84.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Richter, Christian Habel; Zuschauer: 132