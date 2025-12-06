Einen 3:2 (1:0)-Heimerfolg gegen den FC Hettstedt fuhr der SV Höhnstedt am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Salzatal/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt am Samstag 3:2 (1:0) getrennt.

Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Marcel Rickert für Höhnstedt traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hettstedter revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Oliver Bendzko erzielt.

Minute 52 SV Höhnstedt und FC Hettstedt im Gleichstand – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Matz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Salzataler Mannschaft den Sieg zu verschaffen (89.). Die Salzataler sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Behrend, Balashov, Ruckhardt, Schulz, Schauer, Dressel, Folter, Rickert, Matz (89. Schüler), Raase

FC Hettstedt: Honigmann – Bendzko, Mühlenberg, Döring, Stein, Kosko, Doberenz (68. Mussin), Kemnitz, Krey, Wienholz (68. Uhlig), Krey (75. Svitiukha)

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96