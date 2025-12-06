Einen 3:2 (1:0)-Heimerfolg gegen den FC Hettstedt fuhr der SV Höhnstedt am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Salzatal/MTU. Der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Marcel Rickert (SV Höhnstedt) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Salzataler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Oliver Bendzko der Torschütze (52.).

52. Minute SV Höhnstedt gleichauf mit FC Hettstedt – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Matz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Salzataler zu entscheiden (89.). Der SV Höhnstedt hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Rickert, Raase, Behrend, Schauer, Schulz, Folter, Balashov, Dressel, Ruckhardt, Matz (89. Schüler)

FC Hettstedt: Honigmann – Stein, Kemnitz, Bendzko, Mühlenberg, Krey, Döring, Kosko, Krey (75. Svitiukha), Wienholz (68. Uhlig), Doberenz (68. Mussin)

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96