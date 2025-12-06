Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem SV Höhnstedt ein 3:2 (1:0)-Triumph über den FC Hettstedt.

SV Höhnstedt sichert sich engen Triumph gegen FC Hettstedt mit 3:2

Salzatal/MTU. Der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Marcel Rickert für Höhnstedt traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Salzataler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Oliver Bendzko der Torschütze (52.).

1:1 im Duell zwischen SV Höhnstedt und FC Hettstedt – 52. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Matz (Höhnstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Salzataler Mannschaft erzielen (89.). Die Salzataler haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Schulz, Balashov, Behrend, Schauer, Dressel, Ruckhardt, Raase, Matz (89. Schüler), Rickert

FC Hettstedt: Honigmann – Wienholz (68. Uhlig), Krey, Kemnitz, Bendzko, Döring, Mühlenberg, Doberenz (68. Mussin), Stein, Krey (75. Svitiukha), Kosko

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96