Der SV Höhnstedt sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Hettstedt.

Salzatal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0).

Marcel Rickert (SV Höhnstedt) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Hettstedter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Bendzko den Ball ins Netz.

1:1 für SV Höhnstedt und FC Hettstedt – Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Matz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Salzataler Mannschaft den Sieg zu bescheren (89.). Die Salzataler haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Ruckhardt, Matz (89. Schüler), Folter, Schauer, Dressel, Behrend, Schulz, Balashov, Raase, Rickert

FC Hettstedt: Honigmann – Krey (75. Svitiukha), Krey, Doberenz (68. Mussin), Kemnitz, Stein, Döring, Bendzko, Kosko, Mühlenberg, Wienholz (68. Uhlig)

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96