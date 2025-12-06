Einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Hettstedt fuhr der SV Höhnstedt am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Salzatal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Marcel Rickert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hettstedter revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Oliver Bendzko erzielt.

1:1 für SV Höhnstedt und FC Hettstedt – 52. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Matz (Höhnstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Salzataler Mannschaft erzielen (89.). Die Salzataler sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Rickert, Folter, Schauer, Dressel, Behrend, Matz (89. Schüler), Schulz, Balashov, Raase, Ruckhardt

FC Hettstedt: Honigmann – Döring, Doberenz (68. Mussin), Krey, Stein, Bendzko, Kosko, Wienholz (68. Uhlig), Krey (75. Svitiukha), Kemnitz, Mühlenberg

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96