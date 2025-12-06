Einen 3:2 (1:0)-Heimerfolg gegen den FC Hettstedt fuhr der SV Höhnstedt am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Salzatal/MTU. Der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Marcel Rickert für Höhnstedt traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor konnten die Hettstedter in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oliver Bendzko den Ball ins Netz.

52. Minute SV Höhnstedt und FC Hettstedt im Gleichstand – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Matz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Salzataler zu entscheiden (89.). Der SV Höhnstedt sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Behrend, Raase, Schulz, Balashov, Rickert, Matz (89. Schüler), Schauer, Dressel, Ruckhardt

FC Hettstedt: Honigmann – Stein, Krey, Bendzko, Kemnitz, Mühlenberg, Döring, Kosko, Krey (75. Svitiukha), Doberenz (68. Mussin), Wienholz (68. Uhlig)

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96