Für den SV Eintra. Lüttchendorf endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Reußen mit 1:2 (1:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und die SG Reußen am Freitag 1:2 (1:1) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Chris Enrico Besser das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Reußen kassierte einmal Gelb (17.). Die Landsberger konterten in der 43. Minute. Diesmal war Hans Siebenhühner der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Minute 43 SV Eintra. Lüttchendorf gleichauf mit SG Reußen – 1:1

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Nick Broda (Reußen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Landsberger Elf erzielen (79.). Der SV Eintra. Lüttchendorf rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebald, Schulze, Kalalib Alshabi, Stoye (76. Kolle), Schlegel, Siebenhühner, Fiebiger, Horlbog, Petraj, Obeid

SG Reußen: Harre – Flaschina, Drewlo, Schulz, Benze, Besser, Hurt, Förderreuther (50. Schinköthe), Herrmann, Broda, Schicha

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115