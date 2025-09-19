Für den SV Eintra. Lüttchendorf endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Reußen mit 1:2 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Chris Enrico Besser das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen musste einmal Gelb hinnehmen (17.). Doch die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Hans Siebenhühner erzielt.

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Minute 43 SV Eintra. Lüttchendorf und SG Reußen im Gleichstand – 1:1

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Nick Broda, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Landsberger zu entscheiden (79.). Die Mansfelder sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Kalalib Alshabi, Fiebiger, Siebenhühner, Petraj, Schlegel, Obeid, Siebald, Stoye (76. Kolle), Horlbog

SG Reußen: Harre – Broda, Flaschina, Förderreuther (50. Schinköthe), Drewlo, Schulz, Besser, Schicha, Hurt, Benze, Herrmann

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115