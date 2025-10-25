Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SV Eintra. Lüttchendorf vor 42 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

SV Eintra. Lüttchendorf siegt zu Hause mit 2:0 gegen SV Blau-Weiß Dölau II

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz an der B 80 geboten. Die Mansfelder setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Hans Siebenhühner traf für den SV Eintra. Lüttchendorf in Minute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SV Eintra. Lüttchendorf führt in Minute 86 mit 2:0

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Horlbog, Gerlach, Kalalib Alshabi, Siebald, Fiebiger (60. Kolle), Schulze, Siebenhühner, Schlegel, Stoye (86. Hajdarpasic), Petraj

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Ranft, Hermann, Kleinert (72. Werdan), Kleinert, Öder (67. Wittmann), Klaus, Richter, Grimm, Freund, Troitzsch

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42