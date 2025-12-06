Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 7:2 (6:1) ging der SV Eintra. Lüttchendorf von Coach Christian Bölke aus dem Kräftemessen mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 7:2 (6:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Mansfelder konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Kevin Friese der Torschütze (5.).

1:1 im Duell zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und FC Eintracht Köthen – Minute 5

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Mansfelder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Alhassana Diawara (Köthen) den Ball über die Linie bringen (87.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Mansfelder haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Kolle, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Siebald, Stoye (71. Obeid), Horlbog, Schlegel, Gerlach, Fiebiger, Schulze

FC Eintracht Köthen: Münzner – Becker, Abou (63. Passou Bitalounani), Winter (64. Guemache), Sawaneh (69. Al-Ghashm), Diawara, Friese (79. Dannenberg), Arolu, Kallenbach, Dzwonik, Finze

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38