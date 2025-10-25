Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SV Eintra. Lüttchendorf vor 42 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz an der B 80 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Mansfelder schlugen das Team aus Dölau mit 2:0 (1:0) souverän.

Hans Siebenhühner (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte 23 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SV Eintra. Lüttchendorf in Minute 86 2:0 in Führung

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein.

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Paul Stoye, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (86.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Stoye (86. Hajdarpasic), Siebenhühner, Schlegel, Siebald, Kalalib Alshabi, Petraj, Horlbog, Fiebiger (60. Kolle), Schulze, Gerlach

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Hermann, Richter, Klaus, Kleinert, Freund, Ranft, Troitzsch, Kleinert (72. Werdan), Grimm, Öder (67. Wittmann)

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42