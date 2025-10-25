Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SV Eintra. Lüttchendorf vor 42 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Hans Siebenhühner traf für den SV Eintra. Lüttchendorf in Minute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SV Eintra. Lüttchendorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 86

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Stoye den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (86.). Damit war der Triumph der Mansfelder gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Petraj, Fiebiger (60. Kolle), Stoye (86. Hajdarpasic), Kalalib Alshabi, Horlbog, Siebenhühner, Schulze, Gerlach, Siebald

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter, Klaus, Freund, Ranft, Kleinert (72. Werdan), Hermann, Grimm, Öder (67. Wittmann), Kleinert, Troitzsch

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42