Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SV Eintra. Lüttchendorf vor 42 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz an der B 80 geboten. Die Mansfelder waren den Gästen aus Dölau mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Nach 23 Minuten schoss Hans Siebenhühner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SV Eintra. Lüttchendorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 86

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein.

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Paul Stoye, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (86.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebald, Gerlach, Petraj, Siebenhühner, Fiebiger (60. Kolle), Stoye (86. Hajdarpasic), Schulze, Kalalib Alshabi, Schlegel, Horlbog

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Klaus, Troitzsch, Ranft, Kleinert (72. Werdan), Freund, Öder (67. Wittmann), Richter, Hermann, Grimm, Kleinert

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42