Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Samstag war der SV Einheit Bernburg gegenüber dem 1. SV Sennewitz machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Bernburg/MTU. Das Spiel zwischen Bernburg und Sennewitz ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Niklas Kasten traf für den 1. SV Sennewitz in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Petersberger legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Kasten der Torschütze (66.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 16

SV Einheit Bernburg liegt 0:2 zurück – 66. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Mohammad Wais Salehzada ersetzte Sebastian Fischer. Auf der Gastseite sprang Maurice Mähnert für Christian Friedrich ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Maurice Mähnert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (71.). Damit war der Triumph der Petersberger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Einheit Bernburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – 1. SV Sennewitz

SV Einheit Bernburg: Kreß – Wendel, Krüger, Fischer (68. Salehzada), Schaaf (77. Ihloff), Krug, Walter (46. Holze), Kuhn, Apel (77. Walcer), Neumann, Schule

1. SV Sennewitz: Zimmermann – Angermann, Friedrich (68. Mähnert), Kasten, Klinge, Von Cieminski (78. Ntombela), Boettcher, Schmidt, Mitzner, Dieske, Dittrich (60. Seidewitz)

Tore: 0:1 Niklas Kasten (17.), 0:2 Niklas Kasten (66.), 0:3 Maurice Mähnert (71.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 72