Der SV Blau-Weiß Dölau II hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den FC Hettstedt mit 0:2 (0:2).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Andreas Mühlenberg das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Minute 41: SV Blau-Weiß Dölau II 0:2 im Hintertreffen

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Rico Hoffmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (41.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hettstedter aber nicht mehr einholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Weiß Dölau II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Hettstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dragon (81. Götz), Hermann, Öder, M. Kleinert, Balbach, Grimm (81. Ranft), Lindenhahn (69. Wittmann), Troitzsch (77. A. Kleinert), Hüttig (67. Werdan)

FC Hettstedt: Poschke – Mühlenberg, Krey, Doberenz (88. Hohmuth), Lettau (82. Prokhorenko), Kosko, Döring, Bendzko (85. Lettau), Stein, Krey, Hoffmann

Tore: 0:1 Andreas Mühlenberg (30.), 0:2 Rico Hoffmann (41.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Aaron Gaebler; Zuschauer: 55