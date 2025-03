Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SV Blau-Weiß Dölau II vor 30 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:1)-Sieg gegen den Nietlebener SV Askania 09 freuen.

Halle/MTU. Im Spiel zwischen Dölau und Nietleben am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Dölau.

Martin Stutzer (Nietlebener SV Askania 09) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 63 wurde das Gegentor durch Jonas Redmann erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Dölau II gegen Nietlebener SV Askania 09 – 63. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen. Der Nietlebener SV Askania 09 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Reinhard Kansy. Unentschieden. Dölaus David Ojo konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Björn Dinter, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (89.). Der SV Blau-Weiß Dölau II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – Nietlebener SV Askania 09

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Schuh, A. Kleinert, Dinter, Klaus, M. Kleinert (89. Klüver), Witter (77. Ojo), Jäschke (71. Grimm), Hermann, Ranft, Redmann

Nietlebener SV Askania 09: Matthäus – Demyantsev (63. Caroli), Stutzer, Oelschlägel, Müller, Lailach, Losse, Hübner (83. Göring), Manga, Berlt (63. Akpan), Gudert

Tore: 0:1 Martin Stutzer (29.), 1:1 Jonas Redmann (63.), 2:1 David Ojo (83.), 3:1 Björn Dinter (89.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Pascal Bönecke, Karsten Bukvic; Zuschauer: 30