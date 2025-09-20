Kein Punktgewinn für SSV 90 Landsberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den MSV Eisleben einstecken.

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Bereits kurze Zeit später leisteten die Gastgeber sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Robert Voß den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (30.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Matthy Wichmann/Landsberg (57.), gefolgt von Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb.

Nur kurz darauf gelang es Twardy, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Eisleber Mannschaft den Sieg zu verschaffen (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – MSV Eisleben

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Diallo (80. Arndt), Hampel (80. Reuschel), Knaut, Voß (77. Schlesier), Wichmann, Madalschek, Darmochwal, Köhler (86. Stephan), Scheller, Stryjakowski

MSV Eisleben: Agapi – Twardy, Bobeliuk (66. Seidemann), Teske (77. Olkhovskyi), Shtyrbu (61. Weise), Beese (57. Damm), Aßmann, Eckstein, Dimespyra, Zeugner (69. Roos), Müller

Tore: 0:1 Jannik Twardy (22.), 0:2 Robert Voß (30.), 1:2 Matthy Wichmann (57.), 2:2 Maik Stryjakowski (63.), 2:3 Jannik Twardy (66.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Mario Jeske, Lennox Jäger; Zuschauer: 37